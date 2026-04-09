TCK特別区競馬組合は9日、エリオネ・シャベス騎手（42＝スウェーデン国籍）が4月13日から7月3日にかけて、期間限定騎乗を行うと発表した。所属は大井・藤田輝信厩舎。騎手服は「黄、緑菱山形、緑袖黄星散」。同騎手はブラジル出身。03年騎手免許取得。09年からスウェーデンを拠点とし、スカンジナビア各地の競馬場で騎乗。UAE、オーストラリア、ドイツなど世界各国で騎手免許を取得してきた。通算1429勝（8日時点、スウェーデ