タレントの梅宮アンナ（53）が9日、都内で「アストラゼネカ株式会社×株式会社ファミワン共催婦人科がん啓発セミナー」に登壇した。梅宮は24年11月、乳がんで右胸を全摘手術。がんの発見は、24年6月に左右の胸の大きさの違いを自覚したのがきっかけだった。「右（の胸）が異常に小さくなっていたんです。24時間前に見たときと明らかに違っていて、こんなことあるのかなと。私の場合は触ってもしこりがなくて全体が固くなっていた