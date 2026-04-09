朝のキッチンに立つ時間が、少しずつ短くなっている。手際の問題ではない。作り方そのものが変わってきたからだ。料理メディアを運営するNadia株式会社の調査によると、弁当を週1回以上作る人は約半数にのぼる一方、朝にすべてを調理する人は18.2％にとどまった。代わりに増えているのが、作り置きや冷凍食品を組み合わせる方法だ。弁当を作る理由の最多は食費の節約で59.8％。続くのは必要性に加え、買いに行く手間を省きたい