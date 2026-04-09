企業が従業員のキャリアに向き合い始めている。だが、その中身はまだ過渡期にあるようだ。株式会社月刊総務の調査によると、キャリア開発に取り組む企業は約6割に達した。一方で、その多くが従来型の仕組みに依存している実態も浮かび上がっている。具体的な施策では、上司や人事によるキャリア面談が65.8％で最多となり、OJT（On-the-Job Training=職場内訓練）やメンター制度が53.9％で続いた。いずれも職場内で完結する手法