日本ハムは９日、４月１７日の西武戦（エスコン）、ＡＫＢ４８の川村結衣、花田藍衣が来場することを発表した。北海道出身でファイターズ・ファンの川村結衣が、ファーストピッチを務める。また試合中には「きつねダンス」にも登場する予定となっている。川村は「幼いころからずっと家族と一緒に北海道日本ハムファイターズを応援してきました。『ＡＫＢ４８メンバーとしてエスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯに応援に行きた