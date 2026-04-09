ＮＨＫは９日、２０２８年の大河ドラマに山粼賢人主演の「ジョン万」に決定したと発表した。主演は俳優の山粼賢人に決定。山粼が演じるジョン万次郎とはどんな人物なのか―。江戸時代の末期、土佐沖から漂流して日本人として初めて米国に渡り、日本の近代化に大きな役割を果たしたジョン万次郎こと中濱万次郎。万次郎は１８２７年１月、土佐国（現在の高知県）の貧しき漁師の家に生まれた。１４歳の時に漁で