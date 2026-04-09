どこか懐かしいナポリタン風の味つけを、とろとろのいり卵で楽しむ一皿。半熟に仕上げた卵に、ケチャップベースの具をのせれば、ご飯がすすむおかずに早変わり。ソーセージのうまみとピーマンのシャキッとした食感がアクセント。つい夢中で完食してしまうおいしさです。『ナポリタン風とろとろいり卵』のレシピ材料（2人分）卵……3個 ウインナソーセージ……6本 ピーマン……2個 塩……少々 こしょう……少々 〈A〉 トマトケチ