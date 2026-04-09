厳しい節水が続いている豊川用水について、4月10日から節水率が緩和されることになりました。 【写真を見る】【速報】豊川用水 あすから節水率緩和へ 農業･工業用水40% 水道用水20%に “恵みの雨”で宇連ダム貯水率は34.1%まで回復 愛知 これは9日開かれた、豊川用水節水対策協議会で決まりました。豊川用水は、豊橋市など愛知県の東三河5市に水を供給していますが、雨不足のため3月27日から農業・工業用水50%、水道用水で30%の