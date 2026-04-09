日本時間午後９時半に２月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比２．８％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．８％上昇から変わらないとみられている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、２月の米ＰＣＥ価格指数の前年比を２．６７％上昇としており、２月の米ＰＣＥ価格指数が大方の予想を下回るようであれば、ドルが売られ