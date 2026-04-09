アジア株下落、米イラン停戦の持続性に懸念トランプ煽る「征服楽しみ」 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 25824.06（-68.96-0.27%） 中国上海総合指数 3965.70（-29.30-0.73%） 台湾加権指数 34730.22（-31.16-0.09%） 韓国総合株価指数 5771.18（-101.16-1.72%） 豪ＡＳＸ２００指数 8952.20（+0.40+0.00%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76822.69（-740.21-0.95%） アジア株