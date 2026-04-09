イスラエルの度重なる停戦違反の中、イラン代表団がパキスタンに向かう イランが提示した10項目に基づく真剣な協議を行うため、イランの代表団は木曜日パキスタンに到着する。イランのパキスタン駐在大使が明かした。 イスラエルの度重なる停戦違反によって外交的取り組みが妨害されていることに懸念を持っているにもかかわらず、パキスタンを訪問する。 レバノンを巡り米国イスラエルとイラン双方の主張が食い違っている