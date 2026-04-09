東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 米軍は休憩中、実際には次の征服を心待ちにしている 万が一遵守されなかった場合、大規模な砲撃が始まる 真の合意が成立するまで米軍はイランに駐留し続ける イラン最高指導者軍事顧問「イスラエルへの報復を表明」 イランはレバノンのヒズボラ