れいわ新選組が4月9日、党の構成員らが加入するLINEグループに、新潮社が報道してきた秘書給与詐取問題を全面否定する声明文を投稿した。国家権力から「弾圧」を受けているかのように訴える内容で、党内関係者に「安心してください」と呼びかけている。一方、地方議員らからは「陰謀論のような話はやめろ」と猛反発が起きている。＊＊＊【写真を見る】サーフィン帰りにオービスに検知されるも「心当たりなし、です」。さらには