タケノコを食べるシャオチージー。（２月２５日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都4月9日】中国四川省にあるジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダの「小奇跡（シャオチージー）」が木の上に座ってタケノコを食べる姿が撮影された。