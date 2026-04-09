俳優の渡辺正行（70）が9日、都内で行われた東京喜劇 熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』製作発表記者会見に登場。古希にして剣道7段を取得したことを報告した。【写真】70歳には見えない！若々しい渡辺正行「古希になってとっても良かったことがある」と会見で話し始めた渡辺。2月に剣道の7段に合格することができました」と報告した。続けて「剣道をやられ