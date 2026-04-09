アメリカのトランプ大統領はNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談しました。イランへの軍事作戦に非協力的だとして、NATO脱退について協議した可能性があります。【映像】トランプ氏、NATOは「助けてくれなかった」トランプ大統領は8日、ホワイトハウスでルッテ事務総長と会談した後、自身のSNSで「NATOは我々が必要としたときに助けてくれなかったし、再び必要になっても助けてくれないだろう」と批判しました。会