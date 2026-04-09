送検のため、三重県警松阪署を出る水谷水都代被告（中央）＝3月三重県亀山市の新名神高速道路で3月、大型トラックが乗用車に追突し6人が死亡した事故で、津地検は9日、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪で、大型トラックの運転手水谷水都代容疑者（54）＝広島県安芸高田市＝を起訴した。捜査関係者によると、水谷被告は「スマートフォンを見ていた」「直前にブレーキを踏んだが間に合わなかった」との趣旨の供述をしている