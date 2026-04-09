4月8日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第30節が行われ、熱戦が繰り広げられた。 東地区首位の宇都宮ブレックスに挑んだアルバルク東京。”大黒柱”ライアン・ロシターの復帰戦となり、第1クォーターからエンジン全開でリードを握る。後半に宇都宮の猛攻を受けながらも、5人が2桁得点を挙げ2点差で辛勝した。ワイルドカード4位を維持し、宇都宮とのゲӦ