4月9日（現地時間8日）、ウェスタン・カンファレンス1位のオクラホマシティ・サンダーが敵地のインテュイット・ドームで同8位のロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。 サンダーは2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始1分16秒にルーゲンツ・ドートが3ポイントシュートを沈めると、アイザイア・ハーテンシュタイン、チェット・ホルムグレンの連続得点で7&