「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、ＦＩＸＥＲが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ８日の取引終了後に、機密性の高い情報や独自のノウハウを外部に出すことなく、組織内で活用できるオンプレミス型生成ＡＩ「ＳｏｖｅｒｅｉｇｎＧａｉＸｅｒ（ソブリンガイザー）」の正式受注を開始したと発表した。同製品は「機密性」「データ主権（デジタル・ソブリ