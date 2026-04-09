ドーンが一時５％高となり、年初来高値を更新した。同社はきょう午後２時ごろ、２６年５月期の第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の単独営業利益が前年同期比１６．２％増の４億１２００万円になったと発表。また、期末一括配当を従来計画比２円増額の２８円（前期は２４円）にするとしていることが好感されているようだ。 第３四半期累計の単独売上高は同３．５％増の１０億９０００万円で着地。ストッ