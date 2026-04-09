[故障者情報]川崎フロンターレは9日、FW小林悠が検査の結果、左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。小林は5日のJ1百年構想リーグEAST第9節・浦和レッズ戦で負傷。今季はここまで2試合に出場していた。