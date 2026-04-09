【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、新曲のパフォーマンスコンテンツを続々公開。唯一無二のパフォーマンス力で世界中のファンを魅了し、“ワールドクラスパフォーマー”としての実力を改めてアピールしている。 ■楽曲ごとにまったく異なるスタイルのダンスを披露 3月27日に公開された、5thアルバム『ARIRANG』タイトル曲「SWIM」のパフォーマンス練習動画を皮切り