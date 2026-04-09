フリーの宮根誠司が９日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演するも、声がガラガラでネットでも心配の声が上がった。冒頭、宮根は「こんにちは」とあいさつするも明らかに声がおかしい。「声がちょっと枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってやりたいと思います」と話すも、声はガラガラ。前日はいつもとおりの声だっただけに、１日での急変。ネットでは「宮根さん声どしたの？」「宮根さん