お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が８日に放送され、トレンディエンジェルがゲスト出演した。アイドル界やお笑い界の怖い存在についてトークが進む中で、斎藤司が「和牛さんとステージ一緒にするのやめてくれと言ってた時期があって」と実名を挙げて告白。「和牛さんって、めちゃくちゃウケるし。俺らＭ−１の後で新ネタをそんな作ってなくて、ありネタばっかりやっていて。若手