ＭＬＢの２０２６年リーズン開幕から２週間が経過した。これまでの成績では「ナ高ア低」が色濃く映し出されている。ア・リーグで勝率５割以上のチームはヤンキース（８勝３敗）、ガーディアンズ（８勝５敗）、レンジャーズ（７勝５敗）のわずか３チーム。一方のナ・リーグは９勝３敗のドジャースを筆頭に８チームあり、中地区に至ってはカブス（５勝５敗）以外のレッズ（８勝４敗）、ブルワーズ（８勝４敗）、パイレーツ（７勝