◆東都大学野球春季リーグ戦第１週第３日▽国学院大１２―４中大（９日・神宮）国学院大が１３安打１２得点の猛打で中大に圧勝し、今季初の勝ち点をマークした。１―０とリードした３回裏に１０得点。リーグ戦初スタメンだった４番・指名打者の坂根葉矢斗（３年＝履正社）の３ランなど６本の長短打に四死球、相手失策が絡み、ビッグイニングとした。１死から二塁打を放った５番・田井志門左翼手（４年＝大阪桐蔭）に始まり本塁