一般社団法人日本冷凍空調工業会は、４月１０日を「エアコン試運転の日」に制定している。熱中症は、屋外だけでなく屋内でも発生する。大阪府監察医事務所のデータによると、熱中症死亡者の約８割が自宅内で発生。熱中症の発症を予防するためにはエアコンの活用が重要だが、例年、エアコンの購入・設置・修理が夏季に入ってから集中し、待ち時間が発生している。例年、４月下旬には夏日（最高気温２５度以上）になる日があるこ