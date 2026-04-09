２０２４年にステージ３Ａの特殊型乳がん「浸潤（しんじゅん）性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナが９日、都内で行われたアストラゼネカ株式会社と株式会社ファミワンが共催した婦人科がん啓発セミナーにゲスト出演。がん公表後に決まっていた仕事がキャンセルされたことを明かした。「悔しかったです。できるのにって」。梅宮は手に持っていたマイクを握りしめて、感情を込めて話した。２４