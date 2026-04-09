◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日出走馬１８頭の枠順が確定した。今春Ｇ１・２勝のクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝が手綱を執るドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は７枠１４番から母ノームコアとの母子Ｇ１制覇を狙う。１４番枠は過去３勝で勝率は４・３％、連対率は８・６％。厳しい枠に入ったが名手がどうエスコートするか。武豊騎手騎乗で、