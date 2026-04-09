1970年代後半に大活躍した女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯mieが、同世代で同じく大人気を博した女性３人組「キャンディーズ」の伊藤蘭との2ショットをインスタグラムに公開した。 【写真】奇跡過ぎる未唯mieと伊藤蘭との2ショット！ 未唯mieは5日、「昨日は、カレッツかわさきへ伊藤蘭さんコンサートツアー2026『Dance on! Love on!』ツアー初日に行って来ました～」と投稿。「