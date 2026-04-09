記事ポイントユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」が2026年4月上旬発売アロマホルダーと温度センサーで風と香りの快適空間を実現税込9,980円で月約156円の省エネ性とインテリア性を両立 ユアサプライムスが、香りと快適性を組み合わせた「アロマ首振 リビング扇風機」を2026年4月上旬より販売を開始しました。アロマホルダーや温度センサー、静音DCモーターを備え、涼しさだけでなく部屋で過ごす時間の心地よさまで