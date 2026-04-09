ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年をお祝いしたスペシャルカフェ「モンスターズ・インク」OH MY CAFEが東京・表参道に期間限定オープン！「ジェームズ・Ｐ・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」など個性豊かなモンスターたちをイメージしたカラフルで楽しいフォトジェニックなメニューが楽しめます☆ ディズニー＆ピクサー「モンスターズ・インク」OH MY CAFE 開催