フリーアナウンサーの細谷翠（35）が9日、自身のインスタグラムを更新。第2子男児を出産したことを報告した。「期待のニューカマー」と書き出した細谷アナ。「お久しぶりです。東京に桜の便りが届く頃、我が家にも待ちわびた春がやってきました。元気な男の子です」と第2子男児出産を報告した。「おしゃべりなお兄ちゃんがたくさんお腹に話しかけてくれたおかげなのか、予定日より少しだけ早く会いにきてくれました。お陰様