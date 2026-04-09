将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月9日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で第1局の2日目が行われている。盤上の激闘が続く中、ファンにとってのもう一つのお楽しみと言えるのが、両対局者が長丁場を戦い抜くための「勝負メシ」だ。2日目の昼食休憩でも、思わず喉が鳴るような絶品メニューが登場し、大きな話題を呼んでいる。【映像】思わずウ