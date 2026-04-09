東京モノレールは、モノレール浜松町駅の新駅舎の一部を、6月13日から供用を開始する。新たな北改札・中央改札を使用開始し、現在の中央口改札と南口改札を閉鎖する。浜松町駅西口開発事業の一環として、駅舎の建て替え工事を進めており、2027年春ごろののりかえ改札と駅構内のレイアウトの一部変更を経て、2030年ごろの全面完成を目標としている。2020年3月に策定したブランドコンセプト「Tokyo Monorail Theater」を具現化したデ