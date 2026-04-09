全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・四ツ谷のとんかつ店『フライ家四ツ谷』です。有名店が放つ定食とカツ丼の二刀流な専門店ロースもヒレも魚介もと、少量ずつ楽しめる、フライのコース仕立てを打ち出した高田馬場の『Fry家』。一周回って原点に立ち戻り、昼も夜もとんかつ定食とカツ丼に的を絞ったのがこの四ツ谷店なのだ。定食に使うのが、枝肉のまま2週間寝かせた「