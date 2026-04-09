「古代エジプト」の魅力を、自作のアクセサリーや雑貨にして伝える女性がいます。 長崎市の商業施設で、2月に開かれた雑貨市。 そこに出店していたアクセサリーと雑貨の店「kipt(キプト)」。 エキゾチックなデザインが神秘的で、鮮やかな色使いは目を引き付けます。 商品のモチーフは「古代エジプト」です。 （買い物客） 「どれも素敵です」 （買い物客） 「すごくカラ