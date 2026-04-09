俳優・歌手の柴咲コウが総合プロデューサーを務める新たな音楽フェスティバル『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』が、5月23日・24日の2日間、山梨県・河口湖ステラシアターで開催される。出演アーティスト、タイムテーブルなどが発表されている。【画像】柴咲コウ総合プロデュース『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』タイムテーブル柴咲が代表を務めるレトロワグラース株式会社が主催。「楽しいから、はじめよう」をスローガンに掲げ