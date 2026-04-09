大相撲の元横綱照ノ富士の伊勢ヶ浜親方（３４）が弟子の幕内伯乃富士（２２）へ暴力行為をはたらいた問題で、日本相撲協会は９日に東京都内で臨時理事会を開き、伊勢ヶ浜親方に対して委員待遇年寄から平年寄への降格と報酬減額（１０％３か月）とする懲戒処分を決めた。協会の調査によると、今年２月に伯乃富士が酒席で後援者の知人女性に不適切な行為を行ったことに対して伊勢ヶ浜親方が注意した際、伯乃富士の顔面を２回殴打