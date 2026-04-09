9日の衆議院安全保障委員会で、オペラ歌手出身の参政党・谷浩一郎議員が、在日米軍のイラン攻撃参加が日本の防衛に与える影響について質問した。【映像】オペラ歌手の谷議員が美声で質問（実際の様子）谷議員は「報道によればアメリカは中東情勢の対応のため、佐世保を母港とする強襲揚陸艦トリポリや沖縄を拠点とする第31海兵遠征部隊など、在日米軍戦力の一部を中東方面に派遣しているとされています。事実であるならば、我