国会では9日、衆議院本会議が開かれ、健康保険法の改正案が審議入りした。改正案では、出産の際に支給される「一時金」について、新たに分娩一件あたりの単価を設定し、分娩施設に直接支給することで妊婦の負担をゼロにする出産の無償化などが盛り込まれている。自己負担が生じる帝王切開の場合も、全ての妊婦に現金給付することで負担軽減を図る方針で、法案成立後2年以内をめどに開始するとしている。本会議での法案趣旨説明に対