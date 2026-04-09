フリーアナウンサー細谷翠（35）が9日、インスタグラムを更新。第2子次男の出産を発表した。細谷は「東京に桜の便りが届く頃我が家にも待ちわびた春がやってきました。元気な男の子です」と出産を報告した。続けて「おしゃべりなお兄ちゃんがたくさんお腹に話しかけてくれたおかげなのか予定日より少しだけ早く会いにきてくれました。お陰様で今のところ母子共に元気です!」と次男の写真と、自身の近影をアップした。また「テープ