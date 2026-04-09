一生懸命に残業して月給がアップしたはずなのに、秋になると「なぜか手取りが減っている」とショックを受ける人は少なくありません。一部で「4・5・6月の呪い」とも呼ばれ、経理担当者などが注意を払うポイントです。 この特定の期間に支払われた給与額が、その年の9月以降に天引きされる社会保険料を決定づけてしまいます。本記事では、残業によって一時的に月給が30万円から36万円に増えたケースを基に、手取りが減