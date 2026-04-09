日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、元横綱照ノ富士・伊勢ヶ浜親方（３４）が弟子の幕内伯乃富士（２２）に暴力を振るっていた問題について協議。同親方に対して「２階級降格」「報酬減額（１０％３か月）」の懲戒処分を決定した。同親方の階級は「委員待遇年寄」から最も低い「年寄」となる。今後は当面の間、部屋を相撲協会と一門の指導・監督下に置き定期的に状況を確認。弟子の指導については伊勢ヶ浜親方と部屋付