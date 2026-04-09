BTSのJ-HOPEが、強烈なビジュアルで唯一無二のオーラを放った。J-HOPEは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】J-HOPE、オールバックの“爆イケビジュ”公開された写真には、新曲『Hooligan』のMV撮影現場で捉えられたJ-HOPEの姿が収められている。J-HOPEは、ファーが付いたジャケットにレザー素材のボトムスを合わせたブラックコーデを披露。サングラスやベルトなどのハードな小物が重厚感を演出し