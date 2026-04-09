映画監督のキム・チャンミンさんの父親が、息子の死を招いた暴行事件をめぐり、無念の心境を吐露した。4月9日午前に韓国で放送されたMBC『生放送 今朝』（原題）で、キムさんの父は「（加害者は）今まで一度も電話がなく、謝罪の言葉ひとつない」と憤りを見せた。【画像】息子の前で暴行を受けたキム・チャンミンさん先立って、加害者のうち一人はメディアを通じて「死んでお詫びすべき罪を犯したことは分かっている。機会をいただ