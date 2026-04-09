ユーチューバーのクァクチューブ（本名：クァク・ジュンビン）が、息子の滞在する産後ケアセンターに関する投稿から“協賛”の文言を突如削除し、その背景に注目が集まっている。特に、彼の妻が公務員であることから、不正請託禁止法違反の可能性まで提起されている。【写真】BTS・JIN、クァクチューブの結婚式に出席去る4月1日、クァクチューブは自身のSNSに産後ケアセンターで息子を抱いている写真とともに、場所をタグ付けし「