８日に現役を引退することが発表された障害の名手である石神深一騎手＝美浦・フリー＝が一夜明けた９日、美浦トレセンで取材に応じ改めて心境を語った。決断する決め手となったのは、自身の決めごとである「依頼された馬を最低でも一つ勝たせる」ことが難しくなったからだという。「それができなくなってきたからには、考えなきゃいけないな、という風には思っていました」と理由を説明した。今後は柄崎将寿厩舎＝美浦＝で調教助