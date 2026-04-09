日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、弟子に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級降格と減給処分を決めた。処分を受け、伊勢ケ浜親方は協会を通じて以下、コメントを発表した。「この度は、私の行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。いかなる理由があっても暴力は決して許されるものではなく、自身の行